DAX-FLASH
Wenig Bewegung auf Rekordniveau
Für Sie zusammengefasst
- Dax startet nach starkem Jahresbeginn leicht tiefer.
- IG taxiert Dax bei 25.230 Punkten, -0,1 Prozent.
- Hoffnung auf Wirtschaftserholung treibt Anleger an.
Foto: Arne Dedert - dpa
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart im Dax dürften die Anleger am Montag erst einmal durchatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt etwa 0,1 Prozent tiefer auf 25.230 Punkte. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und dabei im neuen Jahr bereits wieder drei Prozent zugelegt. Trotz immenser geopolitischer Risiken bestätigte der Dax damit bisher seine positive Historie im ersten Monat des Jahres. Zentraler Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026./ag/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
RoamingFree schrieb 08.01.26, 18:16
mitdiskutieren »
Sorry,
Orha__n über Fake solltest DU besser nicht sprechen!
Abendkasse "kenne" ich und viele hier, seit vielen Jahren, nur unter diesem einen Nick.
Unter wie vielen hast Du hier schon Dein "Stelldichein" gegeben?
Und, obwohl Du und einige andere hier sie nicht zu mögen scheint,
interessieren tut sie Euch wohl doch schon, wenn ich die vielen und
stetigen Kommentare hier betrachte.
Mensch, "dont feed the old Ladies". Setzt sie auf "ignorieren" und fertig.
Dann herrscht hier auch etwas mehr Ruhe im Thread und man hat einen besseren Überblick.
Schönen Abend noch !
Abendkasse schrieb 07.01.26, 11:56
mitdiskutieren »
Man kann die nur versenken wenn man sie hat ansonsten solltest Du mal etliche Follower fragen die durch Tips und Informationen von mir gutres Geld verdient haben . Auch hast Du scheinbar noch nichts von Mischkalkulation gehört denn nicht jedes Geschäft wirft einen Gewinn ab dafür müssen das andere Geschäfte machen aber ich gebe hier nicht für jeden Hans oder Franz ständig Wasserstandsmeldungen ab was ich sonstn noch so kaufe oder verkaufe . Aber dafür würde bei der Mehrzahl der Leute die mich hier ständig kritisieren eh das Kapital nicht reichen . Habe in früheren Zeiten oft Abrechnungen gepostet diese wurden dann angezweifelt und mir wurde sonstiges unterstellt was ja auch zur Zeit passiert .
Daxxler schrieb 06.01.26, 08:41
mitdiskutieren »
Guten Morgen,
AK hat gestern wieder Shorts gekauft, nachdem die letzten wieder ausgestoppt wurden.
Wie üblich haben wir anschließend wieder eine Fantasie-Geschichte von der Schweiz und Auto verladen präsentiert bekommen.
In diesem Sinne müsste man fast dazu tendieren sich wieder Long zu positionieren? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Versuchen wir es doch mal an der 891 SL 865
BTC ebenfalls eingestiegen an der 260 - Stop knapp unter der glatten 93
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen