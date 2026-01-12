    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerizon Communications AktievorwärtsNachrichten zu Verizon Communications

    Dividendentermine

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 03 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 03 / 2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 03 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Januar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 03 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Verizon Communications
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Freeport-McMoRan Inc!
    Short
    60,31€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    52,76€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 13,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +6,48 % 12.01.
    AT&T
    +5,61 % 12.01.
    Hormel Foods
    +3,51 % 12.01.
    Iberdrola
    +6,30 % 12.01.
    Repsol
    +8,26 % 12.01.
    Barry Callebaut
    +2,14 % 12.01.
    Universal
    +6,11 % 12.01.
    Lincoln National
    +5,76 % 12.01.
    Kesko (B)
    +5,81 % 12.01.
    UDR
    +4,16 % 12.01.
    Shoe Carnival
    +1,75 % 12.01.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 12.01.
    Gestamp Automocion
    +5,55 % 12.01.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 12.01.
    Two Harbors Investment Cum Conv Perp Red Pfd (C)
    - 12.01.
    Two Harbors Investment Conv Cum Red Pfd (B)
    - 12.01.
    AT&T Depositary Shs (C)
    - 12.01.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    - 12.01.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 12.01.
    Accenture Registered (A)
    +1,60 % 13.01.
    Kering
    +3,76 % 13.01.
    Quest Diagnostics
    +2,08 % 13.01.
    Calavo Growers
    +1,88 % 13.01.
    Comcast (A)
    +3,11 % 14.01.
    Amadeus IT Group (A)
    +2,02 % 14.01.
    InterDigital
    +1,30 % 14.01.
    MSC Industrial Direct Inc (A)
    +3,65 % 14.01.
    Science Applications International
    +1,28 % 14.01.
    Winnebago Industries
    +2,04 % 14.01.
    ABM Industries
    +1,90 % 14.01.
    Freeport-McMoRan
    +1,28 % 15.01.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 15.01.
    Capital Southwest
    +10,86 % 15.01.
    Trinity Capital
    +13,99 % 15.01.
    Abbott Laboratories
    +2,01 % 15.01.
    RWS Holdings
    +5,18 % 15.01.
    Foresight Group Holdings
    +4,94 % 15.01.
    Strategy Incorporation 9% Perp Stretch Pfd (A)
    - 15.01.
    Bel Fuse (A)
    +0,29 % 15.01.
    Trinity Industries
    +3,52 % 15.01.
    Compass Group
    +2,00 % 15.01.
    Mid-America Apartment Communities
    +4,12 % 15.01.
    VSE
    +0,42 % 15.01.
    Arcosa
    +0,22 % 15.01.
    AJ Bell
    +3,52 % 15.01.
    Buckle
    +9,61 % 15.01.
    Sound Point Meridian Capital
    - 15.01.
    Norwood Financial Corporation
    +4,57 % 15.01.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 15.01.
    Bel Fuse (B)
    +0,39 % 15.01.
    Diploma
    +1,63 % 15.01.
    Future
    +0,45 % 15.01.
    City Holding
    +2,70 % 15.01.
    Cerillion
    +0,77 % 15.01.
    Character Group
    +6,40 % 15.01.
    Saul Centers
    +6,15 % 15.01.
    AB Dynamics
    +0,38 % 15.01.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 15.01.
    Grainger
    +2,60 % 15.01.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 15.01.
    Camden National
    +4,57 % 15.01.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 15.01.
    The Cardiff Property
    +0,98 % 15.01.
    Premier Miton Group
    +8,92 % 15.01.
    Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd
    - 15.01.
    NexPoint Real Estate Finance 8.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 15.01.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    - 15.01.
    Arbor Realty Trust 6.25 % Cum Conv Red Pfd (E)
    - 15.01.
    AbbVie
    +3,56 % 16.01.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 16.01.
    General Dynamics
    +2,00 % 16.01.
    Cracker Barrel Old Country Store
    +6,24 % 16.01.
    Graco
    +1,21 % 16.01.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 16.01.
    EOG Resources
    +2,78 % 16.01.
    WD-40
    +1,45 % 16.01.
    Williams-Sonoma
    +2,42 % 16.01.
    IDEX
    +1,30 % 16.01.
    Methode Electronics
    +2,79 % 16.01.
    Immersion
    +4,41 % 16.01.
    Oxford Industries
    +2,65 % 16.01.
    Dime Community Bancshares
    +3,97 % 16.01.
    PerkinElmer
    +0,25 % 16.01.
    RPM International
    +1,79 % 16.01.
    RGC Resources
    +3,85 % 16.01.
    Mc Grath Rent
    +1,66 % 16.01.
    Friedman Industries
    +0,64 % 16.01.
    Quaker Chemical (doing business Quaker Houghton)
    +1,12 % 16.01.
    First United
    +3,09 % 16.01.
    Alamo Group
    +0,55 % 16.01.
    Pathfinder Bancorp
    +2,74 % 16.01.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 16.01.
    Dillards Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs
    - 16.01.
    Pearl Diver Credit Company
    - 16.01.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    +7,63 % 16.01.
    Regency Centers 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    +6,47 % 16.01.
    First Horizon Depositary Shs (C)
    - 16.01.

    Die Dividendenrenditen in der KW 03 / 2026 reichen von +0,22 % bei Arcosa bis +14,82 % bei der ARMOUR Residential REIT Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 03 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 03 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Januar 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Januar, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 03 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 03 2026
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     