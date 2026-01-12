dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Kaum Bewegung auf Rekordniveau - Teil 1
- Dax leicht im Minus, Anleger atmen nach starkem Start.
- S&P 500 erreicht Rekordhoch, Nasdaq deutlich gestiegen.
- Asiatische Märkte im Plus, Japan feiert Feiertag.
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Nach dem starken Jahresstart im Dax dürften die Anleger am Montag erst einmal durchatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt etwa 0,1 Prozent tiefer auf 25.230 Punkte. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und dabei im neuen Jahr bereits wieder drei Prozent zugelegt. Trotz immenser geopolitischer Risiken bestätigte der Dax damit bisher seine positive Historie im ersten Monat des Jahres. Zentraler Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026
USA: - S&P MIT REKORD; NASDAQ DEUTLICH IM PLUS - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, zur Schlussglocke betrug das Plus 0,65 Prozent auf 6.966,28 Punkte. In den USA ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres gemischt ausgefallen. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet war, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. An der Technologiebörse Nasdaq ging es mit dem Nasdaq 100 um 1,02 Prozent auf 25.766,26 Zähler stärker aufwärts.
ASIEN: - FEIERTAG IN JAPAN; CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben am Montag die wichtigsten geöffneten Börsen zugelegt. Während in Japan wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, legten die Kurse in China und Hongkong zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog im späten Handel um rund ein halbes Prozent an. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index zuletzt knapp ein Prozent zu.
^
DAX 25261,64 0,53%
XDAX 25275,60 0,35%
EuroSTOXX 50 5997,47 1,58%
Stoxx50 5085,28 1,39%
DJIA 49504,07 0,48%
S&P 500 6966,28 0,65%
NASDAQ 100 25766,26 1,02%
°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 127,91 -0,03%
°
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1665 0,26%
USD/Yen 158,06 0,11%
Euro/Yen 184,38 0,37%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin 91.941 1,18%
°
ROHÖL:
^
Brent 63,48 +0,14 USD WTI 59,24 +0,12 USD °
1️⃣ „Bitcoin bedroht Machtstrukturen“ – warum das zu Ablehnung führt
Wer verliert Kontrolle?
Zentralbanken → können Geld nicht beliebig ausweiten
Staaten → Kapitalverkehrskontrollen funktionieren schlechter
Banken → Mittelsmänner werden teilweise überflüssig
👉 Bitcoin ist kein Angriff, aber eine Alternative.
Und Alternativen werden fast immer bekämpft.
Historisches Muster (wichtig!)
Fast jede neue Geldform wurde zuerst verteufelt:
Papiergeld → „wertloser Zettel“
Kreditkarten → „unsicher“
Online-Banking → „viel zu gefährlich“
Internet → „Spielzeug“
👉 Bitcoin ist nur das nächste Kapitel.
Warum die Kritik emotional ist
Bitcoin:
fragt nach der Legitimität von Inflation
entzieht Macht ohne Gewalt
funktioniert ohne Erlaubnis
Das ist für viele Systeme gefährlicher als jede Aktie oder Gold.
2️⃣ Die typischen Negativ-Argumente – und was wirklich dahinter steckt
Jetzt die Klassiker aus Foren – nüchtern zerlegt:
❌ „Bitcoin hat keinen Wert“
Was sie meinen: „Man kann ihn nicht anfassen.“
Realität: Wert entsteht nicht durch Anfassen, sondern durch:
Knappheit
Nutzen
Vertrauen
Akzeptanz
Beispiele:
Fiatgeld → kein innerer Wert
Aktien → Wert nur durch Erwartung
Gold → Industrieanteil <10 %
👉 Bitcoin hat Wert durch:
mathematische Knappheit (21 Mio.)
globales, zensurfreies Bezahlen
extrem sichere Abwicklung Netzwerkeffekt
❌ „Wenn der Strom ausfällt, ist Bitcoin tot“
Kurzantwort:
Wenn der Strom dauerhaft ausfällt, ist ALLES tot.
Langantwort:
Banken → tot
Börsen → tot
Geldautomaten → tot
Karten → tot
Bitcoin braucht:
Strom
Internet
Aber:
läuft auf tausenden Nodes weltweit
braucht keine zentrale Infrastruktur
funktioniert sogar über:
Satellit
Funk
Mesh-Netze
👉 Bitcoin ist robuster als das klassische Finanzsystem, nicht fragiler.
❌ „Der Staat kann Bitcoin einfach verbieten“
Schon probiert:
China ❌
Türkei ❌
Nigeria ❌
Ergebnis:
Bitcoin läuft weiter
Nutzung wandert ins Ausland
Staaten verlieren Innovation
👉 Man kann Börsen regulieren, aber das Netzwerk nicht abschalten.
❌ „Bitcoin ist nur Spekulation / Casino“
Teilweise richtig – kurzfristig.
Aber:
Gold war jahrzehntelang volatil
Amazon war 15 Jahre „reine Spekulation“
Internetaktien 2000 = „alles Betrug“
👉 Volatilität = Preisfindung, nicht Wertlosigkeit.
❌ „Bitcoin wird von Walen manipuliert“
Ja, große Akteure existieren
Aber:
das gilt für Aktien, Rohstoffe, Gold noch viel mehr
Bitcoin ist voll transparent
👉 Manipulation ≠ wertlos.
❌ „Kriminelle nutzen Bitcoin“
Fakten:
<1 % der Transaktionen
Bargeld ist Nr. 1 bei Kriminalität
Blockchain ist nachverfolgbar
👉 Argument emotional, nicht sachlich.
Der Kernfehler vieler Bitcoin-Kritiker 🧠
Sie stellen die falsche Frage:
„Ist Bitcoin perfekt?“
Die richtige Frage:
„Ist Bitcoin besser als das aktuelle System – für bestimmte Zwecke?“
Und da lautet die ehrliche Antwort: Ja.
