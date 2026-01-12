    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Aumovio auf 62 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Kursziel für Aumovio auf 62 Euro an.
    • Analyst Asumendi erhöht Ergebnisschätzungen um 17%.
    • Positive Erwartungen für Autozulieferer bis 2026.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer für 2025 und 2026 im Schnitt um 17 Prozent an. Er begründete dies mit dem starken Sparziel des Konzerns für 2025 und geht 2026 von weiteren Umbaumaßnahmen aus. Zudem setzt er in der Autobranche generell auf eine Outperformance von Zulieferern./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 46,25 auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -23,13 %/+32,39 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 62 Euro


