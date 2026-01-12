ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Aumovio auf 62 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Aumovio auf 62 Euro an.
- Analyst Asumendi erhöht Ergebnisschätzungen um 17%.
- Positive Erwartungen für Autozulieferer bis 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer für 2025 und 2026 im Schnitt um 17 Prozent an. Er begründete dies mit dem starken Sparziel des Konzerns für 2025 und geht 2026 von weiteren Umbaumaßnahmen aus. Zudem setzt er in der Autobranche generell auf eine Outperformance von Zulieferern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 46,25 auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,54 %.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -23,13 %/+32,39 % bedeutet.
Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.