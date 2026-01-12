JPMorgan hebt Ziel für Aumovio auf 62 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 46,25 auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,54 %.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -23,13 %/+32,39 % bedeutet.