Ein großer Durchbruch

In der abgelaufenen Woche gelang dann der entscheidende Schritt: Der TecDAX brach sowohl über seine beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte (EMA 50 und EMA 200) als auch über den seit dem Sommer bestehenden Abwärtstrend aus. Dieses technische Kaufsignal eröffnete zunächst Kurspotenzial bis 3.795 Punkte. Weitere mögliche Ziele liegen kurzfristig bei 3.920 Punkten sowie anschließend wieder am bisherigen Rekordhoch von 3.994 Punkten.

Grundsätzlich befindet sich der TecDAX seit dem Jahr 2022 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Hochs bei 3.994 Punkten im Sommer des vergangenen Jahres kam es jedoch zu einer längeren Korrektur. Diese führte den Index bis Ende November auf 3.381 Punkte, wo sich schließlich ein Boden ausbildete. Nach einer kurzen Phase ohne klare Richtung drehte der Markt überraschend nach oben.

Trotz der positiven Entwicklung sind kurzfristige Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein vorübergehender Rückgang bis 3.698 Punkte würde im Rahmen einer gesunden Konsolidierung liegen und könnte aus Sicht vieler Anleger sogar eine interessante Einstiegschance darstellen. Kritischer würde es erst, wenn der TecDAX unter seinen 50-Tage-Durchschnitt bei 3.618 Punkten zurückfallen sollte. In diesem Fall müsste der jüngste Ausbruch als Fehlsignal gewertet werden, was weitere Abwärtsrisiken bis in den Bereich von 3.514 Punkten nach sich ziehen könnte.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen auf aktuellem Niveau von 3.820 Punkten eröffnen. Stopp unter 3.620 Punkten platzieren. Kursziel bei 3.994 Punkten.

2. Long-Positionen bei 3.700 Punkten eröffnen. Stopp unter 3.620 Punkten platzieren. Kursziel bei 3.994 Punkten.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6VYR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,86 - 3,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.541,96 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 3.541,96 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.820,24 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.994 Punkte Hebel: 12,51 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40ND Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,96 - 3,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.110,85 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 4.110,85 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.820,24 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,07 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.