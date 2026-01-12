Hoffnung auf Zinssenkungen treibt Kurse

Erst die Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember sowie die Aussicht auf weitere Zinssenkungen im Jahr 2026 sorgten für neuen Schwung. In der Folge kam es zu einem kräftigen Ausbruch nach oben, der den EuroStoxx 50 auf ein neues Rekordniveau von 5.999 Punkten führte. Damit verdichten sich die Anzeichen für einen weiteren Aufwärtsimpuls. Kurzfristig rückt nun ein mögliches nächstes Ziel bei 6.125 Punkten in den Blick. Auf mittlere bis längere Sicht könnte sogar der Bereich um 6.750 Punkte für Käufer interessant werden.

Sein letztes markantes Hoch hatte der EuroStoxx 50 bereits im Februar 2015 bei 5.544 Punkten erreicht. Danach folgte eine lange Phase ohne klare Richtung, in der sich der Index bis Ende September des vergangenen Jahres in einer Seitwärtsbewegung hielt. Erste Versuche, diese Hürde zu überwinden, verliefen zunächst eher verhalten und ohne große Dynamik.

Auf der Unterseite ist der Index derzeit im Bereich um 5.818 Punkte vergleichsweise gut abgesichert. Sollte diese Unterstützung jedoch überraschend unterschritten werden, müssten auch stärkere Rückgänge bis in den Bereich von 5.510 Punkten einkalkuliert werden. Solange jedoch die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank besteht, dürfte eine vorübergehend schwächere Kursentwicklung für viele Marktteilnehmer eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen auf aktuellem Niveau von 5.997 Punkten eröffnen. Stopp unter 5.875 Punkten platzieren. Kursziel bei 6.125 Punkten.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6L0X Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,00 - 3,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.711,874 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.711,874 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.997,48 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.125 Punkte Hebel: 19,97 Kurschance: + 43 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4MF5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,49 - 3,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.343,648 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.343,648 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.997,48 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 17,13 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

