Der Kupferpreis boomt – und dieser Explorer will jetzt davon profitieren!

Der globale Kupfermarkt steht vor einem strukturellen Wendepunkt. Elektrifizierung, Energiewende und der rasante Ausbau digitaler Infrastruktur treiben die Nachfrage nach dem Industriemetall auf neue Höchststände, während das Angebot zunehmend unter Druck gerät. Sinkende Erzgehalte, lange Genehmigungs- und Entwicklungszeiten sowie ein Mangel an neuen Großentdeckungen führen dazu, dass Analysten für die kommenden Jahre ein erhebliches Angebotsdefizit prognostizieren.

In diesem Umfeld rücken Explorationsunternehmen mit hochwertigen Projekten in etablierten Bergbauregionen in den Fokus. Und unserer Ansicht nach sticht Algo Grande Copper (TSX ALGR / WKN A41UK1) aus der Gruppe dieser Akteure noch hervor! Das Unternehmen treibt ein hochgradiges Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Porphyr-System im ergiebigen Kupfergürtel von Sonora-Arizona voran, unterstützt vom renommierten Geologen Dr. Peter Megaw (Gründer von MAG Silver, das kürzlich von Pan American Silver für 2,1 Milliarden US-Dollar übernommen wurde). Mit diesem vollständig genehmigten Projekt und einem bereits laufenden Bohrprogramm entwickelt sich das Unternehmen, glauben wir, zu einer vielversprechenden neuen Kupferexplorationsgeschichte!

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Algo Grande Copper: Hochgradiges Kupferpotenzial im Herzen des Sonora-Arizona-Gürtels

