JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter stünden vor einer Elektro-Modelloffensive, schrieb Jose Asumendi am Freitagabend. Zudem arbeite man an den Fixkosten./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 60,29EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



