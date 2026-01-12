JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 38 auf 43 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob am Freitag seine Ertrags- und Ergebnisschätzungen für 2025 etwas an im Vorfeld des Quartalsberichts. An seinen Annahmen für 2026 und 2027 ändert sich kaum etwas./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 40,99EUR auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

