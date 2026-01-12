Wüstenrot & Württembergische: Wichtige Bekanntmachung nach EU-Verordnung
Die Wüstenrot & Württembergische AG startet 2026 ein Aktienrückkaufprogramm, um Mitarbeiter am Unternehmenserfolg zu beteiligen und langfristig die Bindung an den Konzern zu stärken.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Der Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG hat am 25. November 2025 beschlossen, eigene Aktien zu erwerben, basierend auf einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2024.
- Der Aufsichtsrat hat dem Aktienrückkauf am 11. Dezember 2025 zugestimmt, und der Erwerb erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
- Ziel des Rückkaufprogramms ist es, die Aktien im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms für das Geschäftsjahr 2026 anzubieten.
- Die Höchstzahl der zu erwerbenden Aktien beträgt 300.000, mit einem maximalen Gesamtkaufpreis von 6.000.000 EUR.
- Das Rückkaufprogramm wird in mehreren Zeiträumen zwischen Januar und Juni 2026 durchgeführt.
- Die Wüstenrot & Württembergische AG wird die Transaktionen innerhalb von sieben Handelstagen nach der Ausführung in aggregierter Form bekannt geben.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 04.02.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,820EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.096,44PKT (-0,10 %).
