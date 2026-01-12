Monero schießt um über 30 Prozent auf ein neues Allzeithoch

Montagfrüh handelte der Token bei etwa 563 US-Dollar. Mit dem Kurssprung kletterte Monero auf Rang zwölf der weltweit größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

Der Krypto-Token Monero hat zu Wochenbeginn ein neues Rekordhoch erreicht. Am Montagmorgen notierte Monero im 24-Stunden-Vergleich mehr als 16 Prozent im Plus, auf Wochensicht summieren sich die Gewinne auf über 32 Prozent. Zeitweise stieg der Kurs bis auf über 592 US-Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit rund acht Jahren.

Privatsphäre rückt wieder in den Fokus

Der jüngste Ausbruch setzt einen Trend fort, der bereits Ende vergangenen Jahres begann. Datenschutzorientierte Kryptowährungen erwiesen sich in einem volatilen Marktumfeld als vergleichsweise widerstandsfähig. Zwar stand im vierten Quartal vor allem Zcash im Fokus vieler Investoren, doch Marktteilnehmer berichten von einer schrittweisen Rückkehr des Kapitals in den gesamten Privacy-Sektor.

"Die Bewegung von Monero auf ein neues Hoch passt zu dem, was wir im Privacy-Segment schon seit einiger Zeit beobachten", sagte Ryan McMillin, Chief Investment Officer beim Krypto-Fondsmanager Merkle Tree Capital. "Privatsphäre war eines der wenigen Themen, die sich im vierten Quartal des vergangenen Jahres relativ gut behaupten konnten."

Ungleichmäßige Liquidität verzerrt Preisfindung

Trotz der starken Kursentwicklung mahnen Experten zur Vorsicht. Monero und andere Privacy-Coins sind auf vielen stärker regulierten, inländischen Handelsplattformen nicht verfügbar. Der Handel konzentriert sich daher auf eine begrenzte Anzahl von Offshore-Börsen, was die Marktstruktur verzerrt.

"Wenn sich Liquidität auf wenige Handelsplätze konzentriert, kann die Preisfindung fragmentierter sein", sagte McMillin. "Das erhöht die Wahrscheinlichkeit scharfer Kursschwankungen und potenzieller Marktmanipulation. Kurzfristige Bewegungen sollten daher nicht überinterpretiert werden, ohne genau zu prüfen, woher das Handelsvolumen stammt."

Langfristiger Treiber: Regulierung und Bargeldrestriktionen

Über kurzfristige Marktmechanismen hinaus verweisen Befürworter von Privacy-Coins auf einen langfristigen Nachfragetreiber. Mit zunehmenden Einschränkungen bei der Bargeldnutzung und einer wachsenden staatlichen Überwachung von Zahlungsströmen außerhalb des klassischen Bankensystems könnte das Interesse an Werkzeugen zur Wahrung finanzieller Privatsphäre weiter steigen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



