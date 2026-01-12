RBC stuft DWS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal gab am Sonntag einen Ausblick auf die Ende Januar erwarteten Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Vor dem Hintergrund positiver Börsenentwicklungen geht er bis 2027 von einem etwas höheren Vorsteuergewinn aus. Er erwartet, dass der Fondsanbieter das Gewinnziel je Aktie im Gesamtjahr erreicht./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 58,15EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.