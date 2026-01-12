BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel erwartet laut seinem Ausblick vom Freitagabend positive Kurstreiber für den Gesundheitstechnik-Konzern. Philips sei eine der wenigen verbliebenen Aktienstorys im Sektor, die getrieben sei von Margenpotenzial./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 25,40EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



