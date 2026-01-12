RBC stuft Inditex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Textilhändler sollte von divergierenden Trends bei den Konsumausgaben profitieren, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Bekannt sei die Überlegenheit höherpreisiger Einzelhandelssegmente, doch für Inditex sollte auch eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel von Vorteil sein./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:40 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 56,74EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

