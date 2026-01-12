Kupferboom 2026: Algo Grande Copper startet durch!
Kupfer wird knapp, die Nachfrage steigt – und mitten in diesem Spannungsfeld positioniert sich Algo Grande Copper mit einem ambitionierten Projekt im Kupfergürtel Sonora-Arizona.
- Der globale Kupfermarkt steht vor einem Wendepunkt, bedingt durch steigende Nachfrage und sinkendes Angebot.
- Algo Grande Copper (TSX ALGR / WKN A41UK1) ist ein vielversprechendes Explorationsunternehmen im Kupfergürtel von Sonora-Arizona.
- Das Unternehmen arbeitet an einem hochgradigen Kupfer-Gold-Silber-Projekt, unterstützt von dem renommierten Geologen Dr. Peter Megaw.
- Analysten prognostizieren ein erhebliches Angebotsdefizit im Kupfermarkt für die kommenden Jahre.
- Algo Grande Copper hat ein vollständig genehmigtes Projekt und ein laufendes Bohrprogramm.
- Es besteht ein Interessenskonflikt, da die GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Algo Grande Copper hält und für die Berichterstattung entlohnt wird.
