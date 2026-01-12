    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArctic Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Arctic Minerals
    Trumps Griff nach Grönland rückt arktische Rohstoffe in den Fokus

    Donald Trumps verbale Ambitionen auf Grönland haben dem Rohstoffsektor des Landes nicht geschadet – im Gegenteil. Die Rohstoffvorkommen in allen arktischen Ländern rücken stärker in den Fokus.

     

    Die Aktie des Metallexplorers Arctic Minerals (ISIN: SE0024172779, WKN: A411LJ) zeigt an der Heimatbörse Nasdaq Stockholm weiter viel Momentum: In den vergangenen fünf Handelstagen sprang der Kurs um rund 36 %, auf 12-Monats-Sicht steht ein Plus von knapp 246 %. Das in Stockholm ansässige Unternehmen exploriert in Schweden, Finnland und Norwegen mehrere Projekte. Bidjovagge in Finnmark in Nordnorwegen enthält laut bestehender Mineralressource 134.000 Unzen Gold und 32.200 Tonnen Kupfer, wobei die Geologen des Explorers aufgrund jüngster Analysen von deutlichem Aufwärtspotenzial überzeugt sind.

     

    Die Kursgewinne sind zum einen auf Fortschritte bei der Exploration zurückzuführen – etwa dem Start geophysikalischer Vermessungen beim Kupferprojekt Swan Lake in Nordschweden. Zum anderen aber wächst an den Märkten das Bewusstsein für die Bedeutung der Rohstoffvorkommen im hohen Norden.

     

    Ein nicht unwesentlicher Grund dafür sind die kaum verhohlenen Anspruchsbekundungen des US-Präsidenten Donald Trump in Bezug auf Grönland, die in diesen Tagen nicht zum ersten Mal die Schlagzeilen beherrschen.

     

    Amaroq CEO: Trump hat Grönland auf die Landkarte gebracht

     

    Einer, der es wissen muss, ist Eldur Olafsson, Gründer und Geschäftsführer von Amaroq Minerals. Die Aktie hat in den letzten sechs Monaten um rund 50 % zugelegt und gerade ein neues Allzeithoch markiert. Das in Toronto ansässige Unternehmen betreibt in Grönland die Goldmine Nalunaq, die im November 2024 das erste Gold förderte, und verfügt über das größte Portfolio an Mineralexplorationslizenzen in der Region.

     

    Olafsson sagte gegenüber Bloomberg, Trump habe Grönland „wirklich auf die Landkarte gebracht“, als er 2019 erstmals einen Kauf der politisch zu Dänemark gehörenden Insel in den Raum stellte. „Die Leute haben gesehen, dass es dort Ressourcen gibt.“

     

    Tatsächlich gab es zuletzt mehrere Erfolgsmeldungen aus dem grönländischen Bergbau. Critical Metals – die Aktie legte in den letzten sechs Monaten um 400 % zu – etwa vermeldete kürzlich den Bau einer Pilotanlage für das Seltenerdprojekt Tanbreez. GreenRoc Mining erhielt im Dezember eine 30-jährige Abbaulizenz für die Graphitlagerstätte Amitsoq. Es war die dritte Genehmigung, die die Regierung der Insel im vergangenen Jahr erteilte.

