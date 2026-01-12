BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wendung genommen haben sollte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 96,70EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
