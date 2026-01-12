BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wendung genommen haben sollte./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 02:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 96,70EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 129

Kursziel alt: 129

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

