    AKTIE IM FOKUS

    Beiersdorf steigen - Empfehlung von Deutsche Bank und Bernstein

    • Beiersdorf-Aktien steigen nach Kaufempfehlung der DB.
    • Vorbörslich fast 97 Euro, 2% über Xetra-Schluss.
    • Bernstein Research sieht Kursziel bei 129 Euro.
    Foto: Beiersdorf AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Montagmorgen von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert. Vorbörslich stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate um gut 2 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Freitag auf fast 97 Euro. Damit winkt ein Ausbruch aus der seit September 2025 laufenden Bodenbildung.

    Die Deutsche-Bank-Experten gehen davon aus, dass auch das Wachstum der Hamburger den Boden gefunden hat. Sie liegen mit ihrer Gewinnprognose für 2026 zwar unter dem Konsens. Vertrauen in ein Wachstum von etwa 4 Prozent im Consumer-Geschäft dürften die Aktien aber noch etwas anschieben.

    Rückenwind liefert am Montag zudem eine Studie von Bernstein Research, das die Einstufung "Outperform" bei einem Kursziel von 129 Euro bekräftigte. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wende vollzogen haben sollte.

    Im vergangenen September hatten Beiersdorf-Aktien mit rund 87 Euro so wenig gekostet, wie seit 2022 nicht mehr./ag/mis

    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 96,98 auf Tradegate (12. Januar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +3,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,37 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+34,38 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
