Humanoide Roboter: Deutsche Firma nimmt ab sofort Vorbestellungen auf

Hier die letzten Neuigkeiten zu den vier genannten Herstellern und wissenswertes über den humanoiden Roboter von Neura Robotis, der ab sofort vorbestellbar ist.

Neben chinesischen Robotik-Unternehmen und Unternehmen für die Entwicklung von humanoiden Robotern aus den USA stellen auch Länder aus Europa humanoide Roboter her. Darunter befinden sich mit den Unternehmen Neura Robotics und Agile Robots zwei Unternehmen aus Deutschland. Zudem gibt es mit Engineered Arts aus Großbritannien und PAL Robotics aus Spanien zwei weitere Vertreter, die im Bereich humanoide Roboter für Aufsehen gesorgt haben.

Agile Robots

Agile Robots ist ein deutsches Robotik- und KI-Unternehmen mit Hauptsitz in München. Mit Agile ONE hat Agile Robots seinen ersten humanoiden Roboter am 19. November 2025 vorgestellt. Er ist das erste humanoide Industrie-Robotermodell für den Einsatz in Fabriken und Produktionsumgebungen. Der Roboter ist etwa 1,74 Meter groß, wiegt rund 69 Kilogramm und kann Lasten bis etwa 20 Kilogramm tragen. Die Gehgeschwindigkeit liegt bei bis zu etwa 2 Metern pro Sekunde, was einem zügigen menschlichen Schritttempo entspricht. Im Kern nutzt Agile ONE eine Kombination aus multimodaler Wahrnehmung (Kameras, LiDAR, Näherungssensoren) und einem KI-gestützten Steuerungssystem ("Physical AI"), das auf realen industriellen Daten trainiert wurde.

Dadurch soll der Roboter seine Umgebung nicht nur sehen, sondern auch verstehen und situativ auf unterschiedliche Produktionssituationen reagieren können. Die Serienproduktion des Agile ONE soll bereits Anfang 2026 in Bayern starten. Der humanoide Roboter wird preislich voraussichtlich im Bereich von etwa 50.000 Euro bis 150.000 Euro pro Einheit liegen. Diese Schätzung stammt von Branchenexpertinnen und -experten und wurde im Zusammenhang mit der Preispositionierung des Modells genannt.

Dies ist deutlich teurer als günstigere humanoide Roboter aus China, aber mit einem klaren Fokus auf europäische Industrieanforderungen.

Neura Robotics

Der deutsche Robotik-Pionier Neura Robotics hat mit seinem humanoiden Roboter 4NE1 einen der fortschrittlichsten humanoiden Roboter Europas entwickelt und der Öffentlichkeit im Rahmen der Leitmesse Automatica Ende Juni 2025 in München vorgestellt. Der Name "4NE1" steht für "For Anyone" und ist als Haushaltsroboter, aber auch für die Industrie gedacht. Er soll dank Physical AI komplexe Hausarbeiten bewältigen können.

Ab sofort nimmt das Unternehmen Vorbestellungen für die Auslieferung Ende 2026 entgegen. Die kompakte Version (1,32 Meter) kostet 19.999 Euro und richtet sich an Bildung, Forschung und leichtere Haushaltsaufgaben. Beide Modelle sind ab sofort mit einer rückzahlbaren Anzahlung von 100 Euro vorbestellbar – ein Vertriebsmodell, das von der Elektroauto-Branche bekannt ist.

Auf der Technikmesse CES in Las Vegas zeigte der Metzingener KI-Spezialist, wie sein dritter Generation humanoider Roboter komplexe Hausarbeiten wie Wäschefalten eigenständig bewältigt. Analysten sehen den Vorteil des deutschen Unternehmens in der dualen Strategie: Der 4NE1 ist gleichermaßen für Industrie und Privathaushalte konzipiert und soll noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Die günstige „Mini“-Version könnte zudem den Markt für Forschungsroboter aufmischen und eine „westliche Antwort“ auf die aggressive Expansion asiatischer Hersteller bieten.

Engineered Arts

Der britische Robotikhersteller Engineered Arts hat mit Ameca einen der bekanntesten humanoiden Roboter der Welt entwickelt, der im Dezember 2021 erstmal öffentlich vorgestellt wurde. Der Roboter dient vor allem als Plattform für Forschung und Entwicklung im Bereich Human-Robot Interaction.

Bezüglich der Kosten gibt es keinen offiziell vom Hersteller veröffentlichten Listenpreis, aber externe Quellen beziffern den Preis von Ameca typischerweise im Bereich von etwa 130.000 US-Dollar bis rund 250.000 US-Dollar pro Einheit. Je nach Modell, Ausstattung und Einsatzbereich kann der Preis variieren, und es wird oft individuell verhandelt oder über Miet-/Leasing-Modelle abgewickelt, insbesondere wenn der Roboter für Forschung, Events oder Unternehmensinstallationen genutzt wird.

PAL Robotics

Der spanische Robotik-Hersteller hat mit TALOS einen fortschrittlicher zweibeiniger humanoider Roboter, der vor allem als Forschungs- und Entwicklungsplattform für Robotik, künstliche Intelligenz und Mensch-Roboter-Interaktion konzipiert ist, entwickelt. Der humanoide Roboter TALOS wurde 2017 offiziell vorgestellt. Was den Preis betrifft, kommuniziert PAL Robotics keine festen Endkundenpreise öffentlich.

Für TALOS und ähnliche humanoide Forschungsroboter wird üblicherweise ein "auf Anfrage"-Preis ("Request a quote") angeboten, der stark von der Konfiguration abhängt. Angebote für komplexe humanoide Forschungsplattformen wie TALOS liegen typischerweise im hohen sechsstelligen Bereich (mehrere hunderttausend Euro), wenn nicht im siebensechstelligen Bereich, insbesondere wenn zusätzliche Sensorik, Software-Pakete und Service-Verträge enthalten sind.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion