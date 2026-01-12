    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    Deutsche Anleihen wenig bewegt - Sentix-Investorenvertrauen im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen stabil, kaum Bewegung.
    • Streit zwischen Trump und Powell eskaliert weiter.
    • Iran-Proteste dauern an, EU plant neue Sanktionen.
    Deutsche Anleihen wenig bewegt - Sentix-Investorenvertrauen im Blick
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag unter dem Strich zunächst wenig verändert. Weder die Eskalation der Lage im Iran, noch die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, sorgten für größere Nervosität unter Investoren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte am Morgen mit 127,98 Punkten 0,02 Prozent im Plus. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

    In den USA spitzt sich der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank weiter zu. Fed-Chef Powell wies strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht.

    Zudem gehen im Iran die Massenproteste gegen das Regime trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiter. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist nun nach eigenen Angaben bereit, neue Sanktionen gegen den Iran vorzuschlagen. Zudem erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Islamische Republik.

    Für Impulse könnte am Vormittag dann die Veröffentlichung des Sentix-Investorenvertrauens für die Eurozone sorgen. Eine Stimmungsverbesserung sollte nicht überraschen, schreiben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Tagesausblick. In diesem Fall wäre dies mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven verbunden und die Indikation für die kommende ZEW-Umfrage fiele dann freundlich aus.

    Im Blick behalten werden sollten auch der französische Markt für Staatsanleihen. Die Experten der Dekabank verwiesen in ihrem Morgenkommentar darauf, dass Frankreichs Finanzminister Roland Lescure am späten Freitag erklärt habe, Präsident Emmanuel Macron plane Neuwahlen, falls die Opposition die Regierung zu Fall bringe. "Sollten die Hinweise auf Neuwahlen tatsächlich konkreter werden, wird die Unruhe bei französischen Bonds wieder zunehmen", so die Dekabank./mis/stk




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
