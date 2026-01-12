Innovativer Gesundheitswert mit starkem Potenzial im auflebenden Sektor

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LIR Life Sciences Aktie Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,89 % und einem Kurs von 1,555 auf Tradegate (12. Januar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LIR Life Sciences Aktie um +14,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,71 %. Die Marktkapitalisierung von LIR Life Sciences bezifferte sich zuletzt auf 43,47 Mio..

Lüdenscheid (ots) - Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9)"LIR" oder das "Unternehmen", gibt den Abschluss einer Forschungs- undEntwicklungsvereinbarung mit "Neuland Laboratories Limited" ("Neuland Labs")bekannt. "Neuland Labs" ist eine weltweit tätige Auftragsentwicklungs- undAuftragsherstellungsorganisation ("CDMO") und wird im Rahmen der ZusammenarbeitF&E-Dienstleistungen zur Evaluierung und Weiterentwicklung neuartigerPeptidformulierungen erbringen, die die Grundlage der transdermalen"GLP-1/GIP"-Plattform von LIR bilden."Neuland Labs" verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in derEntwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe ("Active PharmaceuticalIngredients", "API") und zählt zu den etablierten Partnern der globalen Pharma-und Biotechnologieindustrie. Das Unternehmen hat ein spezialisiertesPeptidgeschäft aufgebaut, das kundenspezifische Peptidsynthesen vom Milligramm-bis zum Multi-Kilogramm-Maßstab anbietet - sowohl für präklinische und klinischeEntwicklungsprogramme als auch für die kommerzielle Herstellung. DiePeptidproduktionsanlagen von "Neuland Labs" arbeiten nach den aktuellen GutenHerstellungspraxen ("cGMP") und verfügen über zahlreiche internationalebehördliche Zulassungen, darunter durch die "U.S. Food and Drug Administration"("FDA") sowie weitere führende Aufsichtsbehörden. Damit positioniert sich"Neuland Labs" als verlässlicher langfristiger Partner für komplexe undanspruchsvolle Peptidprogramme.Im Rahmen der F&E-Vereinbarung wird "Neuland Labs" zunächst neuartigezelldurchdringende Peptide ("Cell-Penetrating Peptides", "CPPs") entwickeln undevaluieren. Diese sollen anschließend sowohl in der Entwicklung innovativerPeptidformulierungen als auch in pharmakokinetischen ("PK") undpharmakodynamischen ("PD") Studien eingesetzt werden. "PK"-Studien analysierendie Aufnahme, Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung eines Wirkstoffs imKörper ("ADME"), während "PD"-Studien die biologischen Effekte sowie denZusammenhang zwischen Wirkstoffkonzentration und Wirkung untersuchen.Die Vereinbarung sieht darüber hinaus weitere Entwicklungsphasen vor,vorbehaltlich der Einigung der Parteien über die jeweiligen kommerziellenBedingungen. Eine mögliche Ausweitung und Skalierung der Zusammenarbeit soll imVerlauf des Programms geprüft werden.Für LIR stellt die Kooperation mit "Neuland Labs" einen wichtigen Schritt dar,um die präklinische Evaluierung der eigenen Technologie weiter voranzutreibenund eine belastbare Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle