    Innovativer Gesundheitswert mit starkem Potenzial im auflebenden Sektor

    LIR Life Sciences - Innovativer Gesundheitswert mit starkem Potenzial im auflebenden Sektor
    Foto: adobe.stock.com
    Lüdenscheid (ots) - Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9)
    "LIR" oder das "Unternehmen", gibt den Abschluss einer Forschungs- und
    Entwicklungsvereinbarung mit "Neuland Laboratories Limited" ("Neuland Labs")
    bekannt. "Neuland Labs" ist eine weltweit tätige Auftragsentwicklungs- und
    Auftragsherstellungsorganisation ("CDMO") und wird im Rahmen der Zusammenarbeit
    F&E-Dienstleistungen zur Evaluierung und Weiterentwicklung neuartiger
    Peptidformulierungen erbringen, die die Grundlage der transdermalen
    "GLP-1/GIP"-Plattform von LIR bilden.

    "Neuland Labs" verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der
    Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe ("Active Pharmaceutical
    Ingredients", "API") und zählt zu den etablierten Partnern der globalen Pharma-
    und Biotechnologieindustrie. Das Unternehmen hat ein spezialisiertes
    Peptidgeschäft aufgebaut, das kundenspezifische Peptidsynthesen vom Milligramm-
    bis zum Multi-Kilogramm-Maßstab anbietet - sowohl für präklinische und klinische
    Entwicklungsprogramme als auch für die kommerzielle Herstellung. Die
    Peptidproduktionsanlagen von "Neuland Labs" arbeiten nach den aktuellen Guten
    Herstellungspraxen ("cGMP") und verfügen über zahlreiche internationale
    behördliche Zulassungen, darunter durch die "U.S. Food and Drug Administration"
    ("FDA") sowie weitere führende Aufsichtsbehörden. Damit positioniert sich
    "Neuland Labs" als verlässlicher langfristiger Partner für komplexe und
    anspruchsvolle Peptidprogramme.

    Im Rahmen der F&E-Vereinbarung wird "Neuland Labs" zunächst neuartige
    zelldurchdringende Peptide ("Cell-Penetrating Peptides", "CPPs") entwickeln und
    evaluieren. Diese sollen anschließend sowohl in der Entwicklung innovativer
    Peptidformulierungen als auch in pharmakokinetischen ("PK") und
    pharmakodynamischen ("PD") Studien eingesetzt werden. "PK"-Studien analysieren
    die Aufnahme, Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung eines Wirkstoffs im
    Körper ("ADME"), während "PD"-Studien die biologischen Effekte sowie den
    Zusammenhang zwischen Wirkstoffkonzentration und Wirkung untersuchen.

    Die Vereinbarung sieht darüber hinaus weitere Entwicklungsphasen vor,
    vorbehaltlich der Einigung der Parteien über die jeweiligen kommerziellen
    Bedingungen. Eine mögliche Ausweitung und Skalierung der Zusammenarbeit soll im
    Verlauf des Programms geprüft werden.

    Für LIR stellt die Kooperation mit "Neuland Labs" einen wichtigen Schritt dar,
    um die präklinische Evaluierung der eigenen Technologie weiter voranzutreiben
    und eine belastbare Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle
     

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
