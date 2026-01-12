LIR Life Sciences
Innovativer Gesundheitswert mit starkem Potenzial im auflebenden Sektor
Lüdenscheid (ots) - Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9)
"LIR" oder das "Unternehmen", gibt den Abschluss einer Forschungs- und
Entwicklungsvereinbarung mit "Neuland Laboratories Limited" ("Neuland Labs")
bekannt. "Neuland Labs" ist eine weltweit tätige Auftragsentwicklungs- und
Auftragsherstellungsorganisation ("CDMO") und wird im Rahmen der Zusammenarbeit
F&E-Dienstleistungen zur Evaluierung und Weiterentwicklung neuartiger
Peptidformulierungen erbringen, die die Grundlage der transdermalen
"GLP-1/GIP"-Plattform von LIR bilden.
"Neuland Labs" verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der
Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe ("Active Pharmaceutical
Ingredients", "API") und zählt zu den etablierten Partnern der globalen Pharma-
und Biotechnologieindustrie. Das Unternehmen hat ein spezialisiertes
Peptidgeschäft aufgebaut, das kundenspezifische Peptidsynthesen vom Milligramm-
bis zum Multi-Kilogramm-Maßstab anbietet - sowohl für präklinische und klinische
Entwicklungsprogramme als auch für die kommerzielle Herstellung. Die
Peptidproduktionsanlagen von "Neuland Labs" arbeiten nach den aktuellen Guten
Herstellungspraxen ("cGMP") und verfügen über zahlreiche internationale
behördliche Zulassungen, darunter durch die "U.S. Food and Drug Administration"
("FDA") sowie weitere führende Aufsichtsbehörden. Damit positioniert sich
"Neuland Labs" als verlässlicher langfristiger Partner für komplexe und
anspruchsvolle Peptidprogramme.
Im Rahmen der F&E-Vereinbarung wird "Neuland Labs" zunächst neuartige
zelldurchdringende Peptide ("Cell-Penetrating Peptides", "CPPs") entwickeln und
evaluieren. Diese sollen anschließend sowohl in der Entwicklung innovativer
Peptidformulierungen als auch in pharmakokinetischen ("PK") und
pharmakodynamischen ("PD") Studien eingesetzt werden. "PK"-Studien analysieren
die Aufnahme, Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung eines Wirkstoffs im
Körper ("ADME"), während "PD"-Studien die biologischen Effekte sowie den
Zusammenhang zwischen Wirkstoffkonzentration und Wirkung untersuchen.
Die Vereinbarung sieht darüber hinaus weitere Entwicklungsphasen vor,
vorbehaltlich der Einigung der Parteien über die jeweiligen kommerziellen
Bedingungen. Eine mögliche Ausweitung und Skalierung der Zusammenarbeit soll im
Verlauf des Programms geprüft werden.
Für LIR stellt die Kooperation mit "Neuland Labs" einen wichtigen Schritt dar,
um die präklinische Evaluierung der eigenen Technologie weiter voranzutreiben
und eine belastbare Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle
