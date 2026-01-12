UBS senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 211,9 auf Tradegate (12. Januar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +5,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 259,03 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +27,96 %/+51,66 % bedeutet.