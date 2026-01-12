ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'
- UBS senkt SAP-Kursziel von 300 auf 270 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", positive Zukunftsaussichten.
- Anpassung wegen gesunkener Bewertung der Cloud-Branche.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeichen stünden 2026 bei den Walldorfern auf Beschleunigung, schrieb Michael Briest am Samstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Bewertung der Cloud-Branche an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 211,9 auf Tradegate (12. Januar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +5,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 259,03 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +27,96 %/+51,66 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 270 Euro
