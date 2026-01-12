Synchrony Financial Aktie mit Kurseinbruch - 12.01.2026

Mit einer Performance von -7,24 % musste die Synchrony Financial Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Synchrony Financial Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,24 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Synchrony Financial ist ein führender Anbieter von Privatkundenfinanzierungen in den USA, spezialisiert auf Kreditkarten und Konsumentenkredite. Mit starken Partnerschaften im Einzelhandel und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Capital One und American Express. Die maßgeschneiderten Finanzlösungen bieten einen Wettbewerbsvorteil.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Synchrony Financial-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,59 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Synchrony Financial eine negative Entwicklung von -2,19 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

Synchrony Financial Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,26 % 1 Monat -4,89 % 3 Monate +22,59 % 1 Jahr +13,02 %

Informationen zur Synchrony Financial Aktie

Es gibt 360 Mio. Synchrony Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,03 Mrd.EUR € wert.

Synchrony Financial Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synchrony Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synchrony Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.