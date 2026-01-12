Gewinne - Feiertag in Japan

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Montag zugelegt. Die Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bremsten die gute Laune kaum.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann gut ein halbes Prozent auf knapp 4.790 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent auf 26.570 Zähler stieg.

Auch in Südkorea und Australien ging es nach oben. In Japan findet heute wegen eines Feiertags kein Börsenhandel statt./mis/stk



