Wirtschaft
Dax startet kaum verändert - Berichtssaison rückt in den Fokus
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.250 Punkten berechnet und damit minimal unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Zalando und Gea, am Ende die Allianz, BMW und Mercedes-Benz.
Den Börsen stehe so etwas wie "die Woche der Wahrheit" bevor, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Morgen startet die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025. Jetzt muss sich zeigen, ob die steigenden Aktienkurse auch von steigenden Gewinnen gestützt werden." Negative Überraschungen könnten nach dem starken Kursanstieg stark abgestraft werden.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1676 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8565 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,28 US-Dollar; das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
matjung schrieb 05.11.25, 19:09
https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf
fse_in_q3_2025_en.pdf
Die Zahlen kamen, und keiner schrieb darüber - ein non-Event?
Von einigen Anlegern weiss ich, dass sie Gewinne mitnahmen, um die nächste Konsolidierung nicht mitzumachen.
Group revenue at €5,477 million with organic growth of 6% driven by consistent delivery across Fresenius Kabi and Fresenius Helios.
Group EBIT1 at €574 million with 6% growth in constant currency.
Core EPS increased by excellent 14%3 in constant currency to €0.62 based on strong operating results and significantly decreased interest expense.
Einige Adjektive sind mir zu superlativ.
Ein solides Ergebnis, das den Turnaround bestätigt.
Ich gehe davon aus, dass die Firma wieder schneller wächst als das Weltwirtschaftswachstum - jedoch langsamer als die M7.
KGV 20 = Kurs 50 / durch geschätzen Gewinn von 2,5 Euro
Was tun mit KGV20 - halten oder verkaufen - da die meisten meiner anderer Titel ein einstelliges KGV haben, halte ich Fresenius noch eine Weile.
Mein einziger KGV20 Titel.
Einige Analysten sehen den Gewinn pro Aktie nächstes Jahr in Richtung 3,x Euro springen.
Dann sollte 40 als Unterstützung halten.
Ob aus Fresenius ein Dividendenwachstumswert werden könnte?
Für 2024 gab es einen Euro.
Für 2024 gab es einen Euro.
Ob es für 2025 1,15 gibt oder 1,20
Auf dem Geldmarkt gibt es marginal weniger
Für einige Teilnehmer waren die Zahlen eine Überraschung, für andere wie erwartet.
https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-2-Fresenius-verdient-ueberraschend-viel-Hebt-Ergebnisprognose/37992002
Ich denke, bis Ende 26 sieht man Kurse von 60 Euro. Das Risiko nach unten, könnte höher sein als die Chance nach oben.
spekulatius007 schrieb 28.10.25, 16:25
spekulatius007 schrieb 09.08.25, 10:28
nur zur Information
nur zur Information
