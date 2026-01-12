Siemens-Zertifikate mit bis zu 15%-Chance und 33% Sicherheitspuffer

Wegen der zu erwartenden Erholung im Segment Automatisierung bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 290 Euro ihre „Outperform“-Einschätzung für die Siemens-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

Bonus-Zertifikat mit 13% Chance und 33% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FD4ZFL4) auf die Siemens-Aktie mit Barriere bei 170 Euro, Bonuslevel und Cap bei 280 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.3.27, konnte beim Aktienkurs von 255,60 Euro mit 247,50 Euro erworben werden. Verbleibt die Siemens-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 170 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 280 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 247,50 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 13,13 Prozent (=10 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,48 Prozent auf 170 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 15% Chance und 15% Discount

Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die Siemens-Aktie (ISIN: DE000PK1AYU4), BV 1, Bewertungstag 19.3.27, mit Cap bei 250 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 255,60 Euro mit 217,20 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 15,02 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Siemens-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 250 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 250 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 14,94 Prozent (=13 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 250 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.