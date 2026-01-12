Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 12.01. - FTSE Athex 20 stark +1,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.272,13 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Zalando +2,44 %, Fresenius +2,01 %, GEA Group +1,51 %
Flop-Werte: BMW -1,32 %, Porsche Holding SE -1,10 %, Deutsche Boerse -1,10 %
Der MDAX steht bei 32.114,14 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: TKMS +5,36 %, AIXTRON +3,02 %, TeamViewer +1,78 %
Flop-Werte: TUI -2,43 %, IONOS Group -1,68 %, Deutsche Lufthansa -1,65 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.837,39 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,02 %, SUESS MicroTec +2,88 %, TeamViewer +1,78 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,91 %, IONOS Group -1,68 %, Nordex -1,52 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.975,72 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,46 %, Wolters Kluwer +1,39 %, Rheinmetall +1,30 %
Flop-Werte: Iberdrola -2,33 %, Banco Santander -2,26 %, AXA -1,82 %
Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 5.373,34 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,47 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,10 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,57 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,04 %, EVN -1,51 %, Erste Group Bank -1,21 %
Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 13.390,95 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,68 %, Alcon +0,71 %, Partners Group Holding +0,68 %
Flop-Werte: Holcim -2,36 %, Swiss Life Holding -1,29 %, Swiss Re -1,18 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.325,81 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,46 %, Thales +1,13 %, Dassault Systemes +0,69 %
Flop-Werte: Capgemini -4,44 %, Stellantis -2,58 %, Societe Generale -1,85 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.970,40 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,75 %, Skanska (B) +0,40 %, AstraZeneca +0,17 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,46 %, Getinge (B) -1,29 %, Swedbank Shs(A) -0,95 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.480,00 PKT und steigt um +1,86 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,79 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,04 %, Coca-Cola HBC +0,93 %
Flop-Werte: Viohalco -6,57 %, Public Power -0,93 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,66 %
