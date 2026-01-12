RWE am Mehrjahreshoch: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Da das Unternehmen gut positioniert sei und im Jahr 2026 von einigen Kurstreibern profitieren könnte, bekräftigten die Experten der UBS mit einem von 45 auf 55 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die RWE-Aktie. M it Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 51 Euro ausweiten kann.

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) korrigierte gab nach ihrem Hoch vom November 2025 bei 46 Euro bis Mitte Dezember 2025 auf bis zu 43 Euro nach. Danach startete die Aktie des Energieversorgers eine kräftige Aufwärtsbewegung, die am 7.1.26 bei 48,82 Euro ihr vorläufiges Hoch fand.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 49 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 49 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ3UHU0, wurde beim RWE-Aktienkurs von 48,10 Euro mit 0,197 – 0,208 Euro gehandelt.

Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 51 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,32 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,222 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,222 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN0HTX5, wurde beim Aktienkurs von 48,10 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 51 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,57 Euro (+84 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,073 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,073 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK535S7, wurde beim Aktienkurs von 48,10 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 51 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,69 Euro (+64 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.