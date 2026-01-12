Machtkampf der Tech-Giganten
Ein Sieger, viele Sorgen: Was hinter Apples Marktführung steckt
Der Smartphone-Markt wächst wieder. Apple setzt sich an die Spitze. Doch Analysten warnen bereits vor Engpässen und höheren Kosten im Jahr 2026.
- Apple führt Smartphone-Markt 2025 mit 20% an.
- Weltweite Auslieferungen steigen um 2% im Jahr 2025.
- 2026 drohen Engpässe und höhere Kosten für Smartphones.
Apple hat im Jahr 2025 den weltweiten Smartphone-Markt angeführt. Der Konzern erreichte einen Marktanteil von 20 Prozent. Das war der höchste Wert unter den fünf größten Herstellern. Das geht aus einer Analyse von Counterpoint Research hervor, über die Reuters berichtet.
Analyst Varun Mishra von Counterpoint führt den Erfolg auf eine robuste Nachfrage zurück. Vor allem Schwellenländer und mittelgroße Märkte hätten zugelegt. Zusätzlich habe sich die iPhone-17-Serie stark verkauft.
Markt wächst wieder leicht
Die weltweiten Smartphone-Auslieferungen stiegen 2025 um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Counterpoint Research sieht dafür eine anziehende Nachfrage und wirtschaftliche Impulse in Schwellenländern als Hauptgründe.
Zu Beginn des Jahres zogen viele Hersteller ihre Auslieferungen vor. Sie wollten sich gegen mögliche Zölle absichern. Dieser Effekt ließ im Jahresverlauf nach. In der zweiten Jahreshälfte blieben die Volumina weitgehend stabil, so die Marktforscher.
Samsung und Xiaomi folgen
Samsung belegte mit einem Marktanteil von 19 Prozent den zweiten Platz. Das Wachstum fiel laut Counterpoint moderat aus. Xiaomi kam auf 13 Prozent und landete auf Rang drei. Das Unternehmen profitierte ebenfalls von einer konstanten Nachfrage in Schwellenländern.
Blick nach vorne trübt sich ein
Für 2026 erwartet Counterpoint eine Abschwächung des globalen Smartphone-Marktes. Forschungsdirektor Tarun Pathak verweist auf Chip-Engpässe und steigende Kosten für Komponenten. Halbleiterhersteller setzten ihren Fokus zunehmend auf Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Smartphones gerieten dadurch ins Hintertreffen. Die aktuelle Erholung könnte damit nur von kurzer Dauer sein.
Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion