Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge

Die Passagiere werden weiterhin dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen, für die Anreise entsprechend der Wetterlage mehr Zeit einzuplanen. Zudem sollten sie mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal am Frankfurter Flughafen sein, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Tag eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Hessens herausgegeben./csc/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 73,80 auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,52 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,18 %/+2,62 % bedeutet.