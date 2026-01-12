Die Fehde zwischen US-Präsident Trump und Fed-Chef Powell eskaliert - kein Zufall, dass Gold und Silber auf neue Allzeithochs steigen! Damit führt Trump gewissermaßen einen Zweifrontenkrieg: einerseits nach außen (Venezuela, Iran, Grönland etc.), andererseits nach innen (Fed, Trumps massive Einmischungen in die Wirtschaft). Aber Fed-Chef Powell nimmt den Kampf an: am Freitag hatte das US-Justizministerium die Fed adressiert, aber Powell brachte die Affäre erst am Sonntag direkt vor Markteröffnung an die Öffentlichkeit mit einem Video, das keine Fragen offen lässt: Trump attackiere die Unabhängigkeit der US-Notenbank, weil diese nicht die Zinsen so schnell senke wie er wolle. Startet nun zeitnah der Krieg USA/Israel gegen Iran?

Hinweise aus Video:

2. Goldpreis auf Rekord, Silber +5 % – Trump-Angriff auf die Fed

Das Video "Krieg" zwischen Trump und Fed-Chef Powell - Iran-Krieg voraus?" sehen Sie hier..