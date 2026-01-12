    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    "Krieg" zwischen Trump und Fed-Chef Powell - Iran-Krieg voraus?

    Damit führt Trump gewissermaßen einen Zweifrontenkrieg: einerseits nach außen (Venezuela, Iran, Grönland etc.), andererseits nach innen (Fed, Trumps massive Einmischungen in die Wirtschaft)

    Die Fehde zwischen US-Präsident Trump und Fed-Chef Powell eskaliert - kein Zufall, dass Gold und Silber auf neue Allzeithochs steigen! Damit führt Trump gewissermaßen einen Zweifrontenkrieg: einerseits nach außen (Venezuela, Iran, Grönland etc.), andererseits nach innen (Fed, Trumps massive Einmischungen in die Wirtschaft). Aber Fed-Chef Powell nimmt den Kampf an: am Freitag hatte das US-Justizministerium die Fed adressiert, aber Powell brachte die Affäre erst am Sonntag direkt vor Markteröffnung an die Öffentlichkeit mit einem Video, das keine Fragen offen lässt: Trump attackiere die Unabhängigkeit der US-Notenbank, weil diese nicht die Zinsen so schnell senke wie er wolle. Startet nun zeitnah der Krieg USA/Israel gegen Iran?

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Goldpreis auf Rekord, Silber +5 % – Trump-Angriff auf die Fed

     

    Das Video "Krieg" zwischen Trump und Fed-Chef Powell - Iran-Krieg voraus?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick "Krieg" zwischen Trump und Fed-Chef Powell - Iran-Krieg voraus? Die Fehde zwischen US-Präsident Trump und Fed-Chef Powell eskaliert - kein Zufall, dass Gold und Silber auf neue Allzeithochs steigen!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     