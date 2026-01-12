TKMS - Aktie legt am 12.01.2026 stark zu

Der heutige Anstieg bei TKMS konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,13 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von +5,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,35€, mit einem Plus von +5,27 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +26,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,22 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,95 % 1 Monat +23,62 % 3 Monate -0,13 % 1 Jahr -0,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden U-Boot-Deals mit Indien, die als sicher gelten und die Kursentwicklung der TKMS Aktie positiv beeinflussen könnten. Zudem wird ein potenzieller Auftrag für Fregatten von der dänischen Marine thematisiert, was die positive Stimmung in der Rüstungsbranche unterstreicht. Ein unverbindliches Kaufangebot für die Kieler German Naval Yards könnte die Marktposition von TKMS weiter stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,54 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Montag nahezu unverändert gehalten. Die Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome …

Deutschland und Indien wollen ihre Kooperation im Rüstungsbereich ausbauen. Eine entsprechende Absichtserklärung der Verteidigungsministerien wurde während des Indien-Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz in Ahmedabad unterzeichnet. TKMS soll …

TKMS Aktie jetzt kaufen?

