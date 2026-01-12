Sentix-Konjunkturindex steigt weiter

LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten erneut verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die ist der beste Wert seit dem vergangenen Juli und deutlich besser als von Analysten gedacht. Diese hatten eine leichte Verbesserung auf minus 5,0 Punkte erwartet.

Die Sentix-Experten sprachen von einem "hoffnungsvollen Jahresauftakt". Demnach sind die Anleger mit "etwas mehr Zuversicht" in das neue Jahr gestartet. Ihrer Einschätzung nach haben die Eurozone und insbesondere Deutschland weiterhin mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen. Mittlerweile hätten sich aber Anzeichen einer Bodenbildung zeigen, während die USA und vornehmlich die Region Asien neue Wachstumsimpulse geliefert hätten.

Für Deutschland erkannten die Experten allerdings auch eine "signifikante Verbesserung". Die Investoren setzen demnach auf den Rückenwind einer globalen Erholungstendenz. Allerdings bleibt die Bewertung der aktuellen Lage weiter schwach. "Ob sich die Investitionsblockade löst und Deutschland im Jahr 2026 wieder Tritt fasst, bleibt daher abzuwarten", heißt es in der Mitteilung von Sentix./jkr/mis



