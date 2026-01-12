    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sentix-Konjunkturindex steigt weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Konjunkturindikator in Eurozone steigt auf -1,8 Punkte
    • Anleger zeigen mehr Zuversicht für Jahresauftakt 2024
    • Deutschland bleibt schwach, aber Hoffnung auf Erholung
    Eurozone - Sentix-Konjunkturindex steigt weiter
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten erneut verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die ist der beste Wert seit dem vergangenen Juli und deutlich besser als von Analysten gedacht. Diese hatten eine leichte Verbesserung auf minus 5,0 Punkte erwartet.
    Die Sentix-Experten sprachen von einem "hoffnungsvollen Jahresauftakt". Demnach sind die Anleger mit "etwas mehr Zuversicht" in das neue Jahr gestartet. Ihrer Einschätzung nach haben die Eurozone und insbesondere Deutschland weiterhin mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen. Mittlerweile hätten sich aber Anzeichen einer Bodenbildung zeigen, während die USA und vornehmlich die Region Asien neue Wachstumsimpulse geliefert hätten.

    Für Deutschland erkannten die Experten allerdings auch eine "signifikante Verbesserung". Die Investoren setzen demnach auf den Rückenwind einer globalen Erholungstendenz. Allerdings bleibt die Bewertung der aktuellen Lage weiter schwach. "Ob sich die Investitionsblockade löst und Deutschland im Jahr 2026 wieder Tritt fasst, bleibt daher abzuwarten", heißt es in der Mitteilung von Sentix./jkr/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Sentix-Konjunkturindex steigt weiter In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten erneut verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte, wie Sentix am Montag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     