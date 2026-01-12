BERENBERG stuft MBB SE auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE von 171 auf 226 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. MBB habe mit dem Kursanstieg 2025 vor allem vom starken Kursverlauf der wichtigsten Beteiligung Friedrich Vorwerk profitiert, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagnachmittag. Er reduzierte den Holding-Abschlag auf die börsennotierten Beteiligungen, da MBB diese in letzter Zeit aktiver gemanagt habe, ohne dass dies sonderlich die Aktienkurse beeinflusst habe./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 212,5EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: MBB SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 226
Kursziel alt: 171
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
