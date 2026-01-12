    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB
    BERENBERG stuft MBB SE auf 'Hold'

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE von 171 auf 226 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. MBB habe mit dem Kursanstieg 2025 vor allem vom starken Kursverlauf der wichtigsten Beteiligung Friedrich Vorwerk profitiert, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagnachmittag. Er reduzierte den Holding-Abschlag auf die börsennotierten Beteiligungen, da MBB diese in letzter Zeit aktiver gemanagt habe, ohne dass dies sonderlich die Aktienkurse beeinflusst habe./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 16:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 212,5EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: MBB SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 226
    Kursziel alt: 171
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



