BERENBERG stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Luisa Hector liegt mit ihren Schätzungen für 2030 bei den Dänen am weitesten über dem Konsens. Dies schrieb sie am Freitagabend in ihrem Kommentar zur Pharmabranche. Novo spiele im "Kampf der Pillen" nun mit seinem Abnehmmittel Wegovy auch in oraler Darreichungsform mit. Die Direktwerbung bei Konsumenten könne losgehen./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 50,91EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



