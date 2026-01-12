BERENBERG stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Luisa Hector liegt mit ihren Schätzungen für 2030 bei den Dänen am weitesten über dem Konsens. Dies schrieb sie am Freitagabend in ihrem Kommentar zur Pharmabranche. Novo spiele im "Kampf der Pillen" nun mit seinem Abnehmmittel Wegovy auch in oraler Darreichungsform mit. Die Direktwerbung bei Konsumenten könne losgehen./ag/ck
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 50,91EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.
