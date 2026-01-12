    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Magirus GmbH / Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Nachfrage in VAE: Absatz und Portfolio stärken.
    • Regionaler Leitstandort für Nahen Osten wird aufgebaut.
    • Lokale Präsenz: schnellere Reaktionszeiten, bessere Betreuung.
    OTS - Magirus GmbH / Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus gründet neue Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    Ulm (ots) -

    - Stärkung von Absatz und Portfolio: hohe Nachfrage und Marktwachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    - Aufbau eines regionalen Leitstandorts für den Nahen Osten - Mehr Kundennähe durch lokale Präsenz: schnellere Reaktionszeiten, direktere Betreuung sowie höhere Verfügbarkeit der Fahrzeuge und Systeme - Ausbau von Partnerschaften und strategische Akquisitionen in der Region

    Die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den wachstumsstärksten Regionen im Nahen Osten. Hohe Temperaturen, komplexe Industrieanlagen und stark expandierende urbane Strukturen stellen dabei nicht nur organisatorische Herausforderungen dar. Wenn Einsatzkräfte unter den extremen klimatischen und operativen Bedingungen arbeiten, müssen sie sich auf ihre Technik und Ausstattung uneingeschränkt verlassen können. Vor diesem Hintergrund setzt die Magirus GmbH ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und befindet sich derzeit in der Gründung einer neuen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Wachstums- und Regionalisierungsstrategie der Magirus-Gruppe.

    Internationaler Ausbau der Präsenz von Magirus im Nahen Osten

    Ziel dieser Internationalisierung ist der Ausbau der regionalen Präsenz im Nahen Osten. Neben der Lieferung hochqualitativer Einsatztechnik liegt der Fokus künftig verstärkt auf der lokalen Verfügbarkeit von Produkten, kürzeren Reaktionszeiten sowie einem erweiterten Serviceangebot vor Ort. "Die Internationalisierung ist eines unserer größten Potenziale", erklärt Fatmir Veselaj , Chief Executive Officer (CEO) der Magirus GmbH, "mit der Gründung der Magirus Vereinigte Arabische Emirate schaffen wir die strukturelle Grundlage, um nachhaltig in der Region zu wachsen."

    Stärkung von Absatz und Leistungsportfolio in der Region

    Magirus beabsichtigt, insbesondere den Absatz von Lösch- und Rüstfahrzeugen sowie von Equipment, Robotiklösungen und Ersatzteilen in der Region gezielt auszubauen. Die neue Gesellschaft schafft die Voraussetzung, das vollständige Leistungsportfolio von Magirus konsequent im regionalen Markt zu verankern und Angebote stärker an lokale Einsatzanforderungen anzupassen. Durch die Nähe zum Markt profitieren Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten künftig von direkter Betreuung, schnelleren Reaktionszeiten und einer verbesserten Verfügbarkeit von Fahrzeugen, Systemen und technischer Ausstattung.

    Mehr Kundennähe durch lokale Organisation und Servicekompetenz

    Einen zentralen Schwerpunkt setzt Magirus in seinem internationalen Wachstum auf den weiteren Ausbau von Service- und Betreuungskompetenz vor Ort. Durch die lokale Organisation rücken Projektabwicklungen, Inbetriebnahmen, Wartungen, Schulungen und After-Sales-Services deutlich näher an den Kunden. Ziel ist es, Einsatzkräfte über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und Systeme hinweg zuverlässig zu unterstützen. Kürzere Reaktionszeiten, eine höhere Service-Verfügbarkeit sowie eine dauerhaft gesteigerte Einsatzbereitschaft stehen dabei im Mittelpunkt, auch hinsichtlich der anspruchsvollen klimatischen und operativen Bedingungen der Region.

    Aufbau eines regionalen Leitstandorts in den Vereinigten Arabischen Emiraten

    Mit der neuen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten will Magirus nicht nur den internationalen Erfolgskurs weiter fortsetzen, sondern verfolgt zudem das klare Ziel, einen führenden Leitstandort für den Nahen Osten aufzubauen. Von hier aus sollen regionale Aktivitäten gebündelt, Marktanforderungen koordiniert und die Steigerung des Marktanteils in der Region gezielt gefördert werden. Der neue Standort bildet damit die organisatorische Grundlage, um Wachstum langfristig zu steuern und Strukturen weiterzuentwickeln. "Dieses Wachstum wird wiederum die Voraussetzung für weitere Investitionen, den Ausbau lokaler Wertschöpfung und eine noch stärkere Nähe zu unseren Kunden im Nahen Osten schaffen. Unser Anspruch ist es, hier eine führende Rolle im Markt einzunehmen", so Magirus-CEO Fatmir Veselaj.

    Ausbau regionaler Partnerschaften und gezielte Akquisitionsschritte

    Um lokale Marktkenntnis, operative Erfahrung und Kundenzugang mit der technologischen und systemischen Kompetenz von Magirus GmbH zu verbinden, setzt das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden sowie potenziellen neuen Partnern in der Region. Ziel ist es, regionale Stärken gezielt einzubinden und die eigenen Aktivitäten vor Ort nachhaltig zu ergänzen.

    Ergänzend dazu befindet sich das Unternehmen in einem laufenden Beteiligungsprozess, der auf eine mögliche Einbindung eines lokalen Anbieters abzielt. Mit diesem Schritt verfolgt Magirus das Ziel, lokale Marktkenntnis und operative Stärke noch enger mit der eigenen technologischen Expertise zu verzahnen und damit die regionale Präsenz strategisch weiter auszubauen.

    Ein Schritt, mit dem Magirus seinen Anspruch unterstreicht, Einsatzkräfte im Nahen Osten langfristig, verlässlich und auf höchstem Qualitätsniveau zu unterstützen - gemeinsam mit starken lokalen Partnern.

    BILDUNTERSCHRIFT (Copyright Magirus):

    Bild: Magirus-Drehleiter für VAE-Region im Magirus Experience Center Ulm [Downolad] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_ releases/2026/2026-01-09_Magirus_PR_International_Expansion_UAE_Image)

    ÜBER MAGIRUS

    Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Sinne von Feuerwehrleuten in aller Welt. Mit einem umfassenden Angebot intelligenter Drehleitern, hochmoderner und zuverlässiger Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen, taktischen Einsatz- und Löschrobotern, digitalen Flotten- und Einsatzmanagementsystemen, Pumpen, Tragkraftspritzen, vielseitigem Equipment und cleverem Zubehör gilt Magirus seit über 160 Jahren als einer der größten und technologisch führenden Anbieter von Brand- und Katastrophenschutz-Technik weltweit. Magirus beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten: Ulm/Deutschland, Graz/Österreich, Brescia/Italien, Chambéry/Frankreich und Schongau/Schweiz.

    Pressekontakt:

    Unternehmenskontakt
    Magirus GmbH
    Global Marketing & Communications
    Graf-Arco-Strasse 30
    89079 Ulm
    E-Mail: mailto:pr@magirusgroup.com

    Pressekontakt
    Pierre Deraëd
    Mobil: +49 151 58011330

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181687/6194330 OTS: Magirus GmbH






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Magirus GmbH / Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus ... - Stärkung von Absatz und Portfolio: hohe Nachfrage und Marktwachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten - Aufbau eines regionalen Leitstandorts für den Nahen Osten - Mehr Kundennähe durch lokale Präsenz: schnellere Reaktionszeiten, direktere …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     