UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire trimmte am Sonntag seine operativen Ergebnisschätzungen vor dem Bericht des Lackherstellers. Zur Begründung führte er Währungsgegenwind und schwache Absatzvolumina an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 59,50EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
