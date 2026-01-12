UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire trimmte am Sonntag seine operativen Ergebnisschätzungen vor dem Bericht des Lackherstellers. Zur Begründung führte er Währungsgegenwind und schwache Absatzvolumina an./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 59,50EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

