BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Die Anzahl der wartungsbedingt nicht eingesetzten Maschinen mit GTF-Triebwerken dürfte 2026 zurückgehen, schrieb George McWhirter am Sonntag in einem Branchenkommentar./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 383,4EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

