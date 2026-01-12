    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Die Anzahl der wartungsbedingt nicht eingesetzten Maschinen mit GTF-Triebwerken dürfte 2026 zurückgehen, schrieb George McWhirter am Sonntag in einem Branchenkommentar./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 383,4EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: George McWhirter
    Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 450
    Kursziel alt: 450
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



