Vidac Pharma erhält vom USPTO die Mitteilung über die Erteilung eines seiner Kernpatente

London, Großbritannien, 12. Januar 2026 – Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass es vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) eine Erteilungsmitteilung für eines seiner Kernpatente erhalten hat. Das erteilte Patent bietet Schutz für eine breite Palette von Anwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Molekülen, die die Interaktion von Hexokinase 2 (HK2) mit Mitochondrien modulieren.

Die Erteilungsmitteilung ging am 8. Januar 2026 ein. Das Patent wird am 20. Januar vom USPTO in der erteilten Form veröffentlicht.

Darüber hinaus hat das Unternehmen auf der Grundlage desselben grundlegenden Mechanismus, der von seiner Forschungsgruppe identifiziert wurde, Teilfortsetzungsanträge gestellt, mit dem Ziel, sein Portfolio an geistigem Eigentum weiterzuentwickeln und zu erweitern.

Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Vidac Pharma, erklärte:

„Die Erteilung dieses Patents ist ein wichtiger Meilenstein für Vidac Pharma. Es stärkt den Schutz unserer neuartigen kleinen chemischen Einheiten, die auf HK2-Mitochondrien-Interaktionen abzielen. Je nach Gerichtsbarkeit bietet das Patent einen Schutz von bis zu 20 Jahren ab dem Anmeldetag, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, sofern zutreffend. Eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen unterstreicht die Bedeutung der Mitochondrienfunktion für den Zellstoffwechsel, auch im Bereich der Onkologie.“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehen, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Entwicklungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, regulatorische Anforderungen, Verfahren im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.