BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2340 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem bleibt die Aktie sein Top-Favorit, wie Analyst George McWhirter laut einer Einschätzung vom Sonntag schrieb. McWhirter setzt nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 1.927EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2200

Kursziel alt: 2340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



