UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 45 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025 einen Tick unter dem unteren Ende der Zielspanne. Sein Kursziel steigt aber in seinem Ausblick vom Freitag angesichts geringerer Schulden und der gestiegenen Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 45,00EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
