PNE: Starker Schlussspurt

PNE habe laut SMC-Research einen ertragsstarken Schlussspurt für 2025 angekündigt – und nach Einschätzung der Analysten auch Wort gehalten. Nach der Veräußerung von sieben Projekten in Deutschland – darunter ein fertiggestellter Windpark, drei Objekte im Bau und drei Projektrechte – in den letzten drei Monaten gehen diese davon aus, dass die EBITDA-Zielspanne von 70 bis 110 Mio. Euro erreicht worden sei. Damit würde sich PNE von den börsennotierten deutschen Konkurrenten Energiekontor und ABO Energy deutlich abheben, die ihre Guidance für das Gesamtjahr im zweiten Halbjahr deutlich reduzieren mussten.

Mehrere Projekteverkäufe im Schlussquartal dürften nach Einschätzung von SMC-Research dazu geführt haben, dass PNE das Ertragsziel im letzten Geschäftsjahr erreicht hat. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gut Perspektiven für eine weiter positive Ertragsentwicklung und billigt der Aktie ein großes Erholungspotenzial zu.

PNE zeige damit abermals, dass das Unternehmen mit seinem Fokus auf hochqualitative Projekte stark aufgestellt sei und mit den aktuell nicht einfachen Marktbedingungen sehr gut zurechtkomme. Die Analysten trauen der Gesellschaft eine Fortsetzung des positiven Trends mit weiteren Ertragssteigerungen zu, was zu einem leicht erhöhten Kursziel von 16,20 Euro (bislang: 16,00 Euro) führe. Nach der massiven Korrektur der Aktie sehen die Analysten deutliches Erholungspotenzial und bestätigen die Einstufung mit „Buy“.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 10,52EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:56 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 16,20 EUR

