    PNE: Starker Schlussspurt

    Mehrere Projekteverkäufe im Schlussquartal dürften nach Einschätzung von SMC-Research dazu geführt haben, dass PNE das Ertragsziel im letzten Geschäftsjahr erreicht hat. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gut Perspektiven für eine weiter positive Ertragsentwicklung und billigt der Aktie ein großes Erholungspotenzial zu.

    PNE habe laut SMC-Research einen ertragsstarken Schlussspurt für 2025 angekündigt – und nach Einschätzung der Analysten auch Wort gehalten. Nach der Veräußerung von sieben Projekten in Deutschland – darunter ein fertiggestellter Windpark, drei Objekte im Bau und drei Projektrechte – in den letzten drei Monaten gehen diese davon aus, dass die EBITDA-Zielspanne von 70 bis 110 Mio. Euro erreicht worden sei. Damit würde sich PNE von den börsennotierten deutschen Konkurrenten Energiekontor und ABO Energy deutlich abheben, die ihre Guidance für das Gesamtjahr im zweiten Halbjahr deutlich reduzieren mussten.

    PNE zeige damit abermals, dass das Unternehmen mit seinem Fokus auf hochqualitative Projekte stark aufgestellt sei und mit den aktuell nicht einfachen Marktbedingungen sehr gut zurechtkomme. Die Analysten trauen der Gesellschaft eine Fortsetzung des positiven Trends mit weiteren Ertragssteigerungen zu, was zu einem leicht erhöhten Kursziel von 16,20 Euro (bislang: 16,00 Euro) führe. Nach der massiven Korrektur der Aktie sehen die Analysten deutliches Erholungspotenzial und bestätigen die Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.01.2026 um 11:00 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.01.2026 um 9:50 Uhr fertiggestellt und am 12.01.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-12-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 10,52EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 10:56 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 16,20 EUR


