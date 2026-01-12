BARCLAYS stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 407,4EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 610

Kursziel alt: 625

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

