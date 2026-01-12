    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsALBIS Leasing AktievorwärtsNachrichten zu ALBIS Leasing
    ALBIS Leasing 2025: Rekord bei Neugeschäft und Marge erreicht

    Trotz konjunktureller Unsicherheiten steigert die ALBIS Leasing AG 2025 ihr Neugeschäft, erhöht die Marge und bestätigt die Stabilität ihres Leasingportfolios.

    • Neugeschäftsvolumen der ALBIS Leasing AG wächst 2025 um 4,0 Prozent auf 105,6 Mio. EUR (2024: 101,5 Mio. EUR)
    • Deutlicher Anstieg im Schlussquartal 2025 um 13,1 Prozent auf 24,2 Mio. EUR (Q4 2024: 21,4 Mio. EUR)
    • Prozentuale Marge steigt auf 19,0 Prozent (2024: 18,2 Prozent)
    • Risikolage im Leasingportfolio bleibt erwartungsgemäß stabil trotz anspruchsvollem makroökonomischen Umfeld
    • Neugeschäft im Segment Handel/Hersteller 2025 bei 66,9 Mio. EUR, über Vorjahresniveau (2024: 62,2 Mio. EUR)
    • ALBIS zeigt Resilienz und positive Entwicklung trotz steigender Unternehmensinsolvenzen in Deutschland

    Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,05 % im Plus.


    ISIN:DE0006569403WKN:656940





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
