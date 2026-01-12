ALBIS Leasing 2025: Rekord bei Neugeschäft und Marge erreicht
Trotz konjunktureller Unsicherheiten steigert die ALBIS Leasing AG 2025 ihr Neugeschäft, erhöht die Marge und bestätigt die Stabilität ihres Leasingportfolios.
- Neugeschäftsvolumen der ALBIS Leasing AG wächst 2025 um 4,0 Prozent auf 105,6 Mio. EUR (2024: 101,5 Mio. EUR)
- Deutlicher Anstieg im Schlussquartal 2025 um 13,1 Prozent auf 24,2 Mio. EUR (Q4 2024: 21,4 Mio. EUR)
- Prozentuale Marge steigt auf 19,0 Prozent (2024: 18,2 Prozent)
- Risikolage im Leasingportfolio bleibt erwartungsgemäß stabil trotz anspruchsvollem makroökonomischen Umfeld
- Neugeschäft im Segment Handel/Hersteller 2025 bei 66,9 Mio. EUR, über Vorjahresniveau (2024: 62,2 Mio. EUR)
- ALBIS zeigt Resilienz und positive Entwicklung trotz steigender Unternehmensinsolvenzen in Deutschland
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,05 % im
Plus.
