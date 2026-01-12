Citigroup-Empfehlung stützt Wolters Kluwer und Pearson

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaufempfehlungen der Citigroup haben am Montag vereinzelt die Aktien von Medienkonzernen gestützt. Gefragt waren etwa die Aktien von Wolters Kluwer , die sich mit einem Anstieg um 1,8 Prozent an die Spitze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx setzten. Sie stabilisierten sich damit weiter, nachdem sie zu Jahresbeginn ein Tief seit 2022 erreicht hatten. Ihnen gelang nach zwei Monaten die Rückkehr über die 50-Tage-Linie.

In London zogen die Papiere von Pearson am Montag um 1,7 Prozent an. Publicis dagegen konnten nicht profitieren: Sie gaben zuletzt in Paris um 0,4 Prozent nach. Die Citigroup hat die drei bisher erwähnten Aktien mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen, während sie Informa , Relx und WPP neu lediglich mit "Neutral" einstuft. Deren Aktien entwickelten sich durchwachsen. Als abgeschlagener Verlierer sackte der Kurs von WPP in London um 3,8 Prozent ab.