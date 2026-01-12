    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWPP AktievorwärtsNachrichten zu WPP

    AKTIEN IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Citigroup-Empfehlung stützt Wolters Kluwer und Pearson

    Für Sie zusammengefasst
    • Citigroup stützt Medienaktien mit Kaufempfehlungen.
    • Wolters Kluwer und Pearson steigen, Publicis fällt.
    • Analyst sieht Chancen bei stark abgewerteten Aktien.
    AKTIEN IM FOKUS - Citigroup-Empfehlung stützt Wolters Kluwer und Pearson
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaufempfehlungen der Citigroup haben am Montag vereinzelt die Aktien von Medienkonzernen gestützt. Gefragt waren etwa die Aktien von Wolters Kluwer , die sich mit einem Anstieg um 1,8 Prozent an die Spitze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx setzten. Sie stabilisierten sich damit weiter, nachdem sie zu Jahresbeginn ein Tief seit 2022 erreicht hatten. Ihnen gelang nach zwei Monaten die Rückkehr über die 50-Tage-Linie.

    In London zogen die Papiere von Pearson am Montag um 1,7 Prozent an. Publicis dagegen konnten nicht profitieren: Sie gaben zuletzt in Paris um 0,4 Prozent nach. Die Citigroup hat die drei bisher erwähnten Aktien mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen, während sie Informa , Relx und WPP neu lediglich mit "Neutral" einstuft. Deren Aktien entwickelten sich durchwachsen. Als abgeschlagener Verlierer sackte der Kurs von WPP in London um 3,8 Prozent ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wolters Kluwer NV!
    Long
    84,26€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    100,32€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 8,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Ciaran Donnelly beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) und dem Einfluss auf den Sektor, der zuletzt schon darunter gelitten habe. Da es derzeit keine Aspekte gebe, die die Unsicherheit widerlegten, bevorzugt er Aktien, die bereits übertrieben stark abgewertet hätten im Zuge der KI-Bedrohungen. Daraus resultierend sei das Verhältnis von Chancen und Risiken nur bei drei Werten attraktiv./tih/ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +7,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 21,07 Mrd..

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 126,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +15,82 %/+54,42 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Citigroup-Empfehlung stützt Wolters Kluwer und Pearson Kaufempfehlungen der Citigroup haben am Montag vereinzelt die Aktien von Medienkonzernen gestützt. Gefragt waren etwa die Aktien von Wolters Kluwer , die sich mit einem Anstieg um 1,8 Prozent an die Spitze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx setzten. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     