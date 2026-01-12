AKTIE IM FOKUS
TKMS steigt an MDax-Spitze - U-Boot-Auftrag in Indien
- TKMS-Aktien steigen um 5,7% im MDax.
- Indien plant Bau von sechs U-Booten mit TKMS.
- Kooperation soll Abhängigkeit von Russland verringern.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TKMS haben am Montag von der weiterhin aktuellen Aussicht auf einen Auftrag aus Indien profitiert. Am Vormittag setzten sie sich mit einem Kursplus von 5,7 Prozent an die Spitze im MDax der mittelgroßen Werte. Damit geht der jüngste Aufwärtstrend weiter: Im noch jungen Jahr liegt das Plus bereits bei fast einem Drittel. Die Papiere von Mutterkonzern Thyssenkrupp kamen derweil zum Wochenstart kaum vom Fleck.
Indien will in Zusammenarbeit mit TKMS in Mumbai sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro bauen. In Kürze wird die Unterzeichnung einer Vereinbarung erwartet, die auch ein Türöffner für weitere Kooperationen sein könnte. Deutschland will künftig vor allem im Rüstungsbereich enger mit Indien kooperieren und so auch die Abhängigkeit Indiens von russischen Rüstungslieferungen lösen./niw/stk/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 10,40 auf Tradegate (12. Januar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +30,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,53 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -26,05 %/-9,49 % bedeutet.
