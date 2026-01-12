Gold vor Monster-Rallye? "Big-Short"-Star setzt auf Verdopplung

Der frühere Hedgefondsmanager Danny Moses, bekannt aus dem Film The Big Short, erwartet für Gold eine massive Neubewertung. In einem Interview mit Benzinga prognostizierte Moses, dass sich die Goldpreise "in den nächsten Jahren von hier aus verdoppeln" werden. Aus seiner Sicht handelt es sich dabei nicht um eine ferne Vision, sondern um einen Prozess, der bereits eingesetzt habe. "Ich denke, dass dies bereits 2025 geschehen ist", sagte er mit Blick darauf, dass Gold und Silber zuletzt die meisten Anlageklassen deutlich übertroffen hätten.

Moses sieht einen grundlegenden Rollenwandel von Gold. Jahrelang sei das Metall vor allem als Absicherung betrachtet worden, doch diese Phase sei vorbei. Edelmetalle hätten sich still und leise zu einer führenden Anlageklasse entwickelt, getragen von strukturellen makroökonomischen Kräften und nicht von kurzfristiger Marktstimmung. Während Silber nach seiner Einschätzung vor allem von der stark steigenden industriellen Nachfrage aus Bereichen wie Solarenergie, Elektrofahrzeugen und KI-Rechenzentren profitiert, beruhe die Dynamik bei Gold auf Vertrauen.