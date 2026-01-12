Infosys und ATP stellen „Ally" vor, einen KI-Chatbot, der das Fanerlebnis verbessert - und verlängern ihre Partnerschaft bis 2028
Ally basiert auf Infosys Topaz und optimiert das Tenniserlebnis durch humanisierte, intelligente Faninteraktionen
BENGALURU, Indien, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und ATP, der weltweite Dachverband des professionellen Herrentennis, führen mit Ally einen KI-gestützten Chatbot ein. Dieser soll das Fan-Engagement weiter verbessern und die Tennis-Community näher an den Sport heranführen. Aufbauend auf ihrer jahrzehntelangen Beziehung verlängern Infosys und ATP außerdem ihre Partnerschaft bis 2028 an – und treiben so ihre Bemühungen voran, das Tennis-Ökosystem mit innovativen digitalen Lösungen zu bereichern. Infosys ist seit 2015 Digital Innovation Partner der ATP und war in dieser Zeit maßgeblich an der Entwicklung der digitalen Plattformen der ATP beteiligt, darunter ATP PlayerZone, das ATP Stats Centre und die ATP-App.
Ally basiert auf Infosys Topaz, einem AI-first-Angebot, das generative KI-Technologien nutzt. Es bietet Fans Echtzeit-Einblicke und beantwortet Fragen zu Spielstatistiken, Turnierauslosungen, Spielplänen und vielem mehr. Nutzer können auch auf Kopf-an-Kopf-Vergleiche, Spielerstatistiken und historische Aufzeichnungen zugreifen. Ally wurde für Tennisbegeisterte (Fans und Journalisten), Spieler und Trainer entwickelt. Der Chatbot liefert klare, prägnante Informationen und ermöglicht gleichzeitig intelligente, interaktive Gespräche für ein nahtloses Erlebnis. Durch kontinuierliche Lernmechanismen verfeinert Ally seine Antworten im Laufe der Zeit auf intelligente Weise und stellt so sicher, dass sich die Fähigkeiten der Plattform parallel zum Wachstum des Tennis-Ökosystems weiterentwickeln. Durch die Integration in das ATP Stats Centre gewährleistet Ally faktengeprüfte Antworten und verfügt über robuste Sicherheitsvorkehrungen wie Inhaltsfilterung, Entfernung personenbezogener Daten (PII) und Kontextprüfungen. Dadurch erkennt und verhindert Ally Fehlinformationen und Halluzinationen für Sicherheit und Compliance - ermöglicht eine sichere und positive Nutzererfahrung.