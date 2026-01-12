    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    Pakete aus der Luft

    865 Aufrufe 865 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Expansion verändert den Handel – Drohnenlieferung vor dem Durchbruch!

    Drohnen sollen Millionen Kunden in Minuten erreichen. Eine massive Expansion steht an. Der Alltag beim Einkaufen könnte sich grundlegend verändern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Walmart erweitert Drohnenlieferungen auf 150 Filialen.
    • Über 40 Millionen Kunden sollen Zugang erhalten.
    • Neue Regeln könnten Drohnenlieferungen erleichtern.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Pakete aus der Luft - Diese Expansion verändert den Handel – Drohnenlieferung vor dem Durchbruch!
    Foto: Phelan M. Ebenhack - FR121174 AP

    Der US-Einzelhandelsriese Walmart treibt den Ausbau von Drohnenlieferungen deutlich voran, wie Seeking Alpha berichtet. Gemeinsam mit Wing, einer Tochtergesellschaft von Alphabet, will Walmart die Zustellung per Luftweg für Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar machen.

    Im Laufe des kommenden Jahres sollen rund 150 zusätzliche Walmart-Filialen mit Drohnenlieferungen ausgestattet werden. Damit würde das Angebot bis Ende 2027 auf mehr als 270 Standorte ausgeweitet. Bislang war der Service vor allem auf Regionen wie Dallas–Fort Worth und Atlanta begrenzt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    261,65€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    228,17€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wing rechnet damit, dass durch die Expansion mehr als 40 Millionen Walmart-Kunden Zugang zu Drohnenlieferungen erhalten. Derzeit liegt diese Zahl nur bei wenigen Millionen. Walmart zufolge richtet sich das Angebot vor allem an kleine, zeitkritische Einkäufe wie Lebensmittel oder Medikamente, die innerhalb weniger Minuten beim Kunden ankommen sollen.

    Der Einsatz von Lieferdrohnen wird seit Jahren getestet

    Auch Unternehmen wie Amazon und DoorDash haben entsprechende Pilotprojekte gestartet. Der Durchbruch ließ bislang jedoch auf sich warten. Regulatorische Hürden, wetterbedingte Einschränkungen sowie Bedenken zu Sicherheit, Lärm und Datenschutz bremsten die flächendeckende Einführung.

    Das könnte sich nun ändern. Vorschläge für neue Luftfahrtregeln in den USA, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, sollen Flüge außerhalb der direkten Sichtweite des Bedieners erleichtern. Branchenexperten sehen darin einen entscheidenden Schritt, um Drohnenlieferungen wirtschaftlicher und besser skalierbar zu machen.

    Walmart hatte den Drohnenservice im Jahr 2022 zunächst in Texas eingeführt und das Angebot schrittweise ausgeweitet. Für das kommende Jahr sind weitere Starts in Städten wie Los Angeles, Houston, Cincinnati, St. Louis sowie in mehreren Regionen Floridas geplant.

    Die Drohnen von Wing können Pakete mit einem Gewicht von bis zu 2,3 Kilogramm transportieren und mehrere Kilometer pro Flug zurücklegen. Die Zustellung erfolgt per Seil direkt vor dem Haus der Kundinnen und Kunden. Mitglieder von Walmart Plus erhalten den Service kostenlos. Nichtmitglieder zahlen eine Gebühr pro Lieferung.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pakete aus der Luft Diese Expansion verändert den Handel – Drohnenlieferung vor dem Durchbruch! Drohnen sollen Millionen Kunden in Minuten erreichen. Eine massive Expansion steht an. Der Alltag beim Einkaufen könnte sich grundlegend verändern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     