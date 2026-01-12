Diese Expansion verändert den Handel – Drohnenlieferung vor dem Durchbruch!

Im Laufe des kommenden Jahres sollen rund 150 zusätzliche Walmart-Filialen mit Drohnenlieferungen ausgestattet werden. Damit würde das Angebot bis Ende 2027 auf mehr als 270 Standorte ausgeweitet. Bislang war der Service vor allem auf Regionen wie Dallas–Fort Worth und Atlanta begrenzt.

Der US-Einzelhandelsriese Walmart treibt den Ausbau von Drohnenlieferungen deutlich voran, wie Seeking Alpha berichtet. Gemeinsam mit Wing, einer Tochtergesellschaft von Alphabet, will Walmart die Zustellung per Luftweg für Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar machen.

Wing rechnet damit, dass durch die Expansion mehr als 40 Millionen Walmart-Kunden Zugang zu Drohnenlieferungen erhalten. Derzeit liegt diese Zahl nur bei wenigen Millionen. Walmart zufolge richtet sich das Angebot vor allem an kleine, zeitkritische Einkäufe wie Lebensmittel oder Medikamente, die innerhalb weniger Minuten beim Kunden ankommen sollen.

Der Einsatz von Lieferdrohnen wird seit Jahren getestet

Auch Unternehmen wie Amazon und DoorDash haben entsprechende Pilotprojekte gestartet. Der Durchbruch ließ bislang jedoch auf sich warten. Regulatorische Hürden, wetterbedingte Einschränkungen sowie Bedenken zu Sicherheit, Lärm und Datenschutz bremsten die flächendeckende Einführung.

Das könnte sich nun ändern. Vorschläge für neue Luftfahrtregeln in den USA, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, sollen Flüge außerhalb der direkten Sichtweite des Bedieners erleichtern. Branchenexperten sehen darin einen entscheidenden Schritt, um Drohnenlieferungen wirtschaftlicher und besser skalierbar zu machen.

Walmart hatte den Drohnenservice im Jahr 2022 zunächst in Texas eingeführt und das Angebot schrittweise ausgeweitet. Für das kommende Jahr sind weitere Starts in Städten wie Los Angeles, Houston, Cincinnati, St. Louis sowie in mehreren Regionen Floridas geplant.

Die Drohnen von Wing können Pakete mit einem Gewicht von bis zu 2,3 Kilogramm transportieren und mehrere Kilometer pro Flug zurücklegen. Die Zustellung erfolgt per Seil direkt vor dem Haus der Kundinnen und Kunden. Mitglieder von Walmart Plus erhalten den Service kostenlos. Nichtmitglieder zahlen eine Gebühr pro Lieferung.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



