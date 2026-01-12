DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Trend beim Umsatz auf vergleichbarer Basis dürfte sich im vierten Quartal für den Baustoffkonzern im Vergleich zum dritten marginal gebessert haben, schrieb Jon Bell in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Währungsentwicklung sei ungünstig gewesen, wenn auch nicht ganz so wie noch im dritten Quartal./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 86,32EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

